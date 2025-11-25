Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين للجزيرة: أكثر من 670 ألف طالب في غزة انقطعوا عن التعليم خلال العامين الماضيين

Lebanon 24
25-11-2025 | 03:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدثة اليونيسف للحدث: أكثر من 40 ألف طفل في غزة يعانون سوء تغذية حاد
lebanon 24
25/11/2025 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اليونيسف: منع إدخال المواد الغذائية والحاضنات يفاقم أوضاع الأطفال والمواليد الجدد (الجزيرة)
lebanon 24
25/11/2025 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم خلال النزاع في غزة
lebanon 24
25/11/2025 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف أسرة في قطاع غزة تضررت من الفيضانات مؤخراً
lebanon 24
25/11/2025 12:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2025-11-25
05:03 | 2025-11-25
04:54 | 2025-11-25
04:50 | 2025-11-25
04:49 | 2025-11-25
04:46 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24