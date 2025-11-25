رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحافي بعد جولة تفقّدية في مرفأ بيروت: نستذكر ضحايا انفجار المرفأ ونتمنّى جميعاً أن تتحقّق العدالة قريباً

