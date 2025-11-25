Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو تسلم مغلفا وغادر المحكمة سريعا حيث كان يدلي بشهادته في قضايا فساد يحاكم عليها

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:21
