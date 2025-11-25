Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: كييف ترى آفاقا عديدة للسلام بعد اجتماع جنيف

Lebanon 24
25-11-2025 | 05:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": واشنطن مارست ضغوطا على كييف في محادثات جنيف للقبول باتفاق سلام
lebanon 24
25/11/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: خطة السلام بأوكرانيا وافق عليها رستم عمروف أحد كبار القادة بإدارة زيلينسكي
lebanon 24
25/11/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: اجتماع جنيف مع الوفد الأوكراني كان موسعاً ومثمراً
lebanon 24
25/11/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مباحثات أوكرانية أوروبية أميركية مكثفة في جنيف ونأمل في نتائج
lebanon 24
25/11/2025 19:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2025-11-25
12:13 | 2025-11-25
12:12 | 2025-11-25
12:09 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
11:59 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24