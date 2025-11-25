Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: وجهت الدعوة لنظيري التركي للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
lebanon 24
25/11/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية تدعو إلى تنفيذ القرار الدولي 2803 لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ودعم جهود إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
lebanon 24
25/11/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العربي: الأولوية بعد وقف إطلاق النار في غزة هي لإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية
lebanon 24
25/11/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار ويجب أن ينعكس ذلك على لبنان
lebanon 24
25/11/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2025-11-25
12:13 | 2025-11-25
12:12 | 2025-11-25
12:09 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
11:59 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24