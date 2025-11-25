Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألمانية: يجب دعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله

Lebanon 24
25-11-2025 | 08:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من الجنوب
lebanon 24
25/11/2025 19:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: نتواصل مع أميركا بشأن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/11/2025 19:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للتلفزيون العربي: لبنان يواجه ضغوطات دولية لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/11/2025 19:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إدارتي تساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/11/2025 19:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2025-11-25
12:13 | 2025-11-25
12:12 | 2025-11-25
12:09 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
11:59 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24