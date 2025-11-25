Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: هناك نقاط خلاف قليلة حول خطة أوكرانيا

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميرتس: التقارير حول خطة من 12 نقطة بشأن أوكرانيا غير صحيحة
lebanon 24
26/11/2025 01:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نقاط الخلاف الفرنسي - الأميركي حول عمل "الميكانيزم" وتطبيق وقف النار
lebanon 24
26/11/2025 01:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: "نقطتا خلاف" بين أميركا وأوكرانيا بشأن خطة السلام
lebanon 24
26/11/2025 01:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من الكرملين على خطة ترامب حول أوكرانيا: لم نبحثها
lebanon 24
26/11/2025 01:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:55 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2025-11-25
18:30 | 2025-11-25
18:29 | 2025-11-25
18:10 | 2025-11-25
17:55 | 2025-11-25
17:39 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24