أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 33 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وفورونيج ومناطق أخرى الليلة الماضية

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:41
