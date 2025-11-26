ركة الجهاد الإسلامي: حكومة نتنياهو التي لم تعد تجد سوى نشر الحروب وارتكاب المجازر سبيلاً للبقاء هي حكومة مجرمي حرب يجب ملاحقة أعضائها جميعاً

