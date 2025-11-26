Advertisement

أخبار عاجلة

أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات لـ سي إن إن: نفوذ تنظيم الإخوان في السودان يعتبر تهديدا أمنيا إقليميا كبيرا

Lebanon 24
26-11-2025 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: يجب عدم تسييس وصول المساعدات للسودان
lebanon 24
26/11/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات لـ سي إن إن: ندعم وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط في السودان والانتقال إلى الحكم المدني
lebanon 24
26/11/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي: تهديد وحدة السودان وعودة نفوذ الإخوان مصدر قلق بالغ
lebanon 24
26/11/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: التطبيع مع إسرائيل منحنا نفوذا في منع ضم أراض فلسطينية
lebanon 24
26/11/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:31 | 2025-11-26
04:29 | 2025-11-26
04:29 | 2025-11-26
04:26 | 2025-11-26
04:22 | 2025-11-26
04:21 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24