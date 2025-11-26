Advertisement

أخبار عاجلة

حركة الجهاد الفلسطينية تنفي تعزيز قدراتها العسكرية داخل سوريا

Lebanon 24
26-11-2025 | 03:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة الجهاد: رد حماس على خطة ترامب بشأن غزة تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية
lebanon 24
26/11/2025 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد تعلن العثور على رفات رهينة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
lebanon 24
26/11/2025 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد: التصديق على قانون إعدام الأسرى يعني تعريض آلاف من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي
lebanon 24
26/11/2025 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد: نحمل العدو مسؤولية الخرق وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار
lebanon 24
26/11/2025 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:31 | 2025-11-26
04:31 | 2025-11-26
04:29 | 2025-11-26
04:29 | 2025-11-26
04:26 | 2025-11-26
04:22 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24