Advertisement

أخبار عاجلة

مساعد الرئيس الروسي: حصلنا على النسخة الأخيرة من خطة ترامب لكنها لم تناقش مع الجانب الأميركي

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعد الرئيس الروسي: الاتصالات بين موسكو وواشنطن عبر القنوات المغلقة مستمرة والجانبان يتحدثان باستمرار
lebanon 24
26/11/2025 11:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: اطلعنا على تقارير بشأن خطة أوروبية لأوكرانيا وهي غير بناءة ولا تناسب روسيا
lebanon 24
26/11/2025 11:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث بوتين: الجانب الروسي أبلغ الجانب الأميركي بشأن الاختبارات الناجحة لصاروخ "بوريفيستنيك" بالدفع النووي
lebanon 24
26/11/2025 11:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: لم نحصل بعد على موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب
lebanon 24
26/11/2025 11:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:31 | 2025-11-26
04:31 | 2025-11-26
04:29 | 2025-11-26
04:29 | 2025-11-26
04:26 | 2025-11-26
04:22 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24