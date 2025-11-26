Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية مصر نبّه خلال عشاء ليل أمس من تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي لن تقتصر على الضربات الجوّية (mtv)

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية مصر: نجدد رفضنا لأي محاولة لتقسيم غزة
lebanon 24
26/11/2025 11:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أعطى "ضمانات شخصية" لحماس بعدم تجدد الحرب
lebanon 24
26/11/2025 11:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يؤكد أهمية التزام طرفي "اتفاق غزة" بمضمونه لوقف الحرب
lebanon 24
26/11/2025 11:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: ندعم تنفيذ خطة ترمب لإنهاء الحرب ومنع التهجير والضم
lebanon 24
26/11/2025 11:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:29 | 2025-11-26
04:29 | 2025-11-26
04:26 | 2025-11-26
04:22 | 2025-11-26
04:21 | 2025-11-26
04:21 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24