23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التلفزيون السوري: إصابة مدنيين جراء انفجار مجهول بمدينة كفر تخاريم بإدلب
Lebanon 24
26-11-2025
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: الانفجار في "كفر تخاريم" قرب إدلب وقع في مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان
Lebanon 24
المرصد السوري: الانفجار في "كفر تخاريم" قرب إدلب وقع في مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان
26/11/2025 15:21:44
26/11/2025 15:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء (التلفزيون العربي)
26/11/2025 15:21:44
26/11/2025 15:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: إصابات عدة بين المدنيين جراء انفجار في منطقة المطاحن ببلدة السبينة في ريف دمشق
Lebanon 24
الإخبارية السورية: إصابات عدة بين المدنيين جراء انفجار في منطقة المطاحن ببلدة السبينة في ريف دمشق
26/11/2025 15:21:44
26/11/2025 15:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: دوي انفجار مجهول المصدر في ريف إدلب شمالي سوريا ويجري التحقق من طبيعته
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: دوي انفجار مجهول المصدر في ريف إدلب شمالي سوريا ويجري التحقق من طبيعته
26/11/2025 15:21:44
26/11/2025 15:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: يجب ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مجددا
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: يجب ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مجددا
08:12 | 2025-11-26
26/11/2025 08:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار خامنئي: حزب الله ضرورة لا غنى عنها للبنان ووجوده بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي
Lebanon 24
مستشار خامنئي: حزب الله ضرورة لا غنى عنها للبنان ووجوده بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي
07:42 | 2025-11-26
26/11/2025 07:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: لن نعترف بشرعية احتلال روسيا لأي من أراضينا
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: لن نعترف بشرعية احتلال روسيا لأي من أراضينا
07:40 | 2025-11-26
26/11/2025 07:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: منظمات حقوقية إسرائيلية تقدم للأمم المتحدة تقريرا يؤكد أن إسرائيل ضاعفت من خروقاتها لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ 7 تشرين الأول 2023
Lebanon 24
هآرتس: منظمات حقوقية إسرائيلية تقدم للأمم المتحدة تقريرا يؤكد أن إسرائيل ضاعفت من خروقاتها لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ 7 تشرين الأول 2023
07:34 | 2025-11-26
26/11/2025 07:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: وجهنا ضربات دقيقة لأهداف عسكرية ومنشآت صناعات دفاعية روسية
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: وجهنا ضربات دقيقة لأهداف عسكرية ومنشآت صناعات دفاعية روسية
07:22 | 2025-11-26
26/11/2025 07:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:12 | 2025-11-26
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: يجب ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مجددا
07:42 | 2025-11-26
مستشار خامنئي: حزب الله ضرورة لا غنى عنها للبنان ووجوده بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي
07:40 | 2025-11-26
مستشار الرئيس الأوكراني: لن نعترف بشرعية احتلال روسيا لأي من أراضينا
07:34 | 2025-11-26
هآرتس: منظمات حقوقية إسرائيلية تقدم للأمم المتحدة تقريرا يؤكد أن إسرائيل ضاعفت من خروقاتها لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ 7 تشرين الأول 2023
07:22 | 2025-11-26
الجيش الأوكراني: وجهنا ضربات دقيقة لأهداف عسكرية ومنشآت صناعات دفاعية روسية
07:10 | 2025-11-26
الداخلية السورية: 5 قتلى بانفجار مستودع صواريخ وذخيرة في إدلب
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 15:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 15:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 15:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24