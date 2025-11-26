Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد السوري: الانفجار في "كفر تخاريم" قرب إدلب وقع في مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:15
أخبار عاجلة
