رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون في مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره القبرصيّ: جغرافيا المتوسط تجمعنا كما يجمعنا التاريخ والمستقبل وأمامنا الكثير لننجزه معاً على مستوى العلاقات الثنائية

