الرئيس القبرصيّ: سنُعزّز دورنا أكثر كوجهة لتعزيز التواصل بين لبنان والاتّحاد الأوروبيّ خلال تولينا رئاسة المجلس الأوروبيّ بعد 40 يوماً

Lebanon 24