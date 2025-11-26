Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من عين التينة: أكدنا على دعم مصر الكامل للدولة والرؤية اللبنانية كما وأكدنا على الدعم المصري الكامل لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان

26-11-2025 | 05:51
أخبار عاجلة
