وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من عين التينة: أكدنا على دعم مصر الكامل للدولة والرؤية اللبنانية كما وأكدنا على الدعم المصري الكامل لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان

