أخبار عاجلة

عبد العاطي: ندعم اتفاق وقف إطلاق النار وعلينا أن نحرص على الالتزام به كما وندين كل الإنتهاكات التي تتم بحق هذا الاتفاق وعلينا العمل على عودة الالتزام بهذا الاتفاق

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:56
