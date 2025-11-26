عبد العاطي: ندعم اتفاق وقف إطلاق النار وعلينا أن نحرص على الالتزام به كما وندين كل الإنتهاكات التي تتم بحق هذا الاتفاق وعلينا العمل على عودة الالتزام بهذا الاتفاق

Lebanon 24