الرئيس نجيب ميقاتي في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل: وافقت حكومتنا السابقة على آليته التنفيذية بهدف تنفيذ القرار 1701 برعاية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واشرافهما

Lebanon 24