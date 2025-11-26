Advertisement

ميقاتي: المؤسف ان اسرائيل تواصل احتلال نقاط جديدة في الجنوب وتقوم بعدوان موصوف وبانشاء مناطق عازلة

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:00
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: يتوجّب إلزام اسرائيل وقف عدوانها على لبنان وإنهاء احتلالها كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل ستبقى عند "الخط الأصفر" الذي يشكل حداً لإنشاء المنطقة العازلة
ميقاتي: نعول على حكمة قيادة الجيش لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية إلى منطقة مدمّرة وخالية من السكان
ميقاتي: تضامنَنا اليومَ في هذه اللحظاتِ المصيريّة مِنْ عمرِ الوطن هو أقوى ردّ على العدوانِ الاسرائيليِّ
