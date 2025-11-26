Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: ندعو مجدداً الدول المعنية بتفاهم وقف اطلاق النار للعمل على وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نستغرب الصمت الدولي ازاء الانتهاكات الاسرائيلية وتقييد عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار
lebanon 24
26/11/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: عازمون على تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار مع أعدائنا بحزم
lebanon 24
26/11/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنرد بقوة على أي انتهاك
lebanon 24
26/11/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
26/11/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2025-11-26
11:48 | 2025-11-26
11:46 | 2025-11-26
11:40 | 2025-11-26
11:39 | 2025-11-26
11:11 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24