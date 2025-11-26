Advertisement

الداخلية السورية: 5 قتلى بانفجار مستودع صواريخ وذخيرة في إدلب

26-11-2025 | 07:10
سانا عن قيادة الأمن الداخلي في إدلب: المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع نتيجة عمل إحدى الورش قرب مستودع ذخيرة شمال بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب
المرصد السوري: الانفجار في "كفر تخاريم" قرب إدلب وقع في مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان
مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة كان يحاول وضعها قرب مدينة إدلب شمالي سوريا
الداخلية السورية: ضبط شاحنة ومزرعة في سرمدا بريف إدلب بها أسلحة وذخائر معدة للتهريب لمجموعات خارجة عن القانون
