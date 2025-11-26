سانا عن قيادة الأمن الداخلي في إدلب: المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع نتيجة عمل إحدى الورش قرب مستودع ذخيرة شمال بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب

