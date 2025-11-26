Advertisement

أخبار عاجلة

طائرة ركاب بولندية تنحرف عن المدرج بعد هبوطها في مطار عاصمة ليتوانيا

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد هبوطها... طائرة تقلّ 63 راكباً تنحرف عن المدرج
lebanon 24
26/11/2025 18:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات رعب: طائرة شحن إماراتية تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (صور)
lebanon 24
26/11/2025 18:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام نرويجية: طائرة ركّاب تحوّل مسارها إلى تروندهايم بعد رصد مسيّرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
lebanon 24
26/11/2025 18:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس مجددا بسبب رصد أجسام طائرة داخل المجال الجوي (الشرق)
lebanon 24
26/11/2025 18:51:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2025-11-26
11:48 | 2025-11-26
11:46 | 2025-11-26
11:40 | 2025-11-26
11:39 | 2025-11-26
11:11 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24