"لبنان 24": دبابة ميركافا إسرائيليّة متمركزة في الموقع المستحدث في جبل بلاط أطلقت قذيفتين باتّجاه منطقة الحلوانة قرب الجدار في بلدة راميا

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:43
