Advertisement

أخبار عاجلة

"التحكم المروري": تم ازالة الشاحنة المعطلة عن جسر الدورة المسلك الشرقي والسير الى تحسن تدريجي

Lebanon 24
26-11-2025 | 11:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": تم ازالة الشاحنة محلة مكسة باتجاه المريجات والسير الى تحسن تدريجي
lebanon 24
26/11/2025 21:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حادث مروري على المسلك الشرقي لجسر الدورة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة
lebanon 24
26/11/2025 21:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين سيّارتين على المسلك الشرقي لأوّل جسر انطلياس (التحكم المروري)
lebanon 24
26/11/2025 21:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الشاحنة المعطلة على الطريق الدولية في عاريا وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين (التحكم المروري)
lebanon 24
26/11/2025 21:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:49 | 2025-11-26
14:34 | 2025-11-26
14:33 | 2025-11-26
14:10 | 2025-11-26
14:07 | 2025-11-26
14:01 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24