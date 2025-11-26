Advertisement

أخبار عاجلة

البث الإسرائيلية: إزالة الأنقاض برفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة لدخول آلاف الفلسطينيين

Lebanon 24
26-11-2025 | 13:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استعدادات لإزالة الأنقاض في رفح لإنشاء منطقة إنسانية جديدة
lebanon 24
26/11/2025 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: السماح للصليب الأحمر وحماس بدخول مناطق سيطرة إسرائيل في خان يونس
lebanon 24
26/11/2025 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أجرى يوميا خلال العام الأخير عمليات بحث عن هدار غولدن في نفس النفق برفح
lebanon 24
26/11/2025 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: الجيش اللبناني أزال أكثر من 205 آلاف ذخيرة غير منفجرة
lebanon 24
26/11/2025 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:51 | 2025-11-26
14:49 | 2025-11-26
14:34 | 2025-11-26
14:33 | 2025-11-26
14:10 | 2025-11-26
14:07 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24