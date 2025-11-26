Advertisement

وزير الخارجية الفرنسي يلتقي نظيره الإيراني ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قوي ودائم يضمن عدم حصولها على أسلحة نووية

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:07
