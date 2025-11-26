Advertisement

أخبار عاجلة

مدير إف بي آي: نعتبر الحادث مسألة أمن قومي وأبلغنا ترامب بالتحقيقات

Lebanon 24
26-11-2025 | 16:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الرسوم الجمركية مسألة أمن قومي وحققت لنا عائدات ضخمة
lebanon 24
27/11/2025 00:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير أمن الدولة يقوم بجولة تفقدية على المديريات والأقسام الأمنية
lebanon 24
27/11/2025 00:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي ينفي التهم الموجهة إليه في أول جلسة استماع له أمام المحكمة بتهم تتعلق بالشهادات الكاذبة وعرقلة إجراء بالكونغرس
lebanon 24
27/11/2025 00:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
lebanon 24
27/11/2025 00:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:26 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:25 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:36 | 2025-11-26
17:27 | 2025-11-26
17:26 | 2025-11-26
17:25 | 2025-11-26
17:11 | 2025-11-26
17:10 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24