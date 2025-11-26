19
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم تلة عسكر شرق نابلس
Lebanon 24
26-11-2025
|
17:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شمال شرق مدينة نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شمال شرق مدينة نابلس
27/11/2025 03:04:09
27/11/2025 03:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس
27/11/2025 03:04:09
27/11/2025 03:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس
Lebanon 24
اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس
27/11/2025 03:04:09
27/11/2025 03:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام مخيّم عسكر القديم شرق نابلس
Lebanon 24
استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام مخيّم عسكر القديم شرق نابلس
27/11/2025 03:04:09
27/11/2025 03:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"وول ستريت جورنال": ترامب نصح رئيسة وزراء اليابان بعدم استفزاز بكين بشأن سيادة تايوان
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": ترامب نصح رئيسة وزراء اليابان بعدم استفزاز بكين بشأن سيادة تايوان
19:00 | 2025-11-26
26/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حكم إقليم كردستان: أحث شركاءنا على توفير معدات دفاعية لحماية بنيتنا التحتية المدنية
Lebanon 24
رئيس حكم إقليم كردستان: أحث شركاءنا على توفير معدات دفاعية لحماية بنيتنا التحتية المدنية
18:48 | 2025-11-26
26/11/2025 06:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": روبيو طلب من الدبلوماسيين إبراز جرائم المهاجرين لدفع الحكومات لتشديد القيود على الدخول
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": روبيو طلب من الدبلوماسيين إبراز جرائم المهاجرين لدفع الحكومات لتشديد القيود على الدخول
18:33 | 2025-11-26
26/11/2025 06:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي إن إن": إدارة ترامب تطلب من محكمة الاستئناف وقفاً طارئاً لأمر سحب الحرس الوطني من واشنطن
Lebanon 24
"سي إن إن": إدارة ترامب تطلب من محكمة الاستئناف وقفاً طارئاً لأمر سحب الحرس الوطني من واشنطن
18:20 | 2025-11-26
26/11/2025 06:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": قوة المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لإف بي آي تتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار
Lebanon 24
"رويترز": قوة المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لإف بي آي تتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار
18:13 | 2025-11-26
26/11/2025 06:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:00 | 2025-11-26
"وول ستريت جورنال": ترامب نصح رئيسة وزراء اليابان بعدم استفزاز بكين بشأن سيادة تايوان
18:48 | 2025-11-26
رئيس حكم إقليم كردستان: أحث شركاءنا على توفير معدات دفاعية لحماية بنيتنا التحتية المدنية
18:33 | 2025-11-26
"نيويورك تايمز": روبيو طلب من الدبلوماسيين إبراز جرائم المهاجرين لدفع الحكومات لتشديد القيود على الدخول
18:20 | 2025-11-26
"سي إن إن": إدارة ترامب تطلب من محكمة الاستئناف وقفاً طارئاً لأمر سحب الحرس الوطني من واشنطن
18:13 | 2025-11-26
"رويترز": قوة المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لإف بي آي تتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار
18:00 | 2025-11-26
اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 03:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 03:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 03:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24