يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر إسرائيلية: بعد تسلم ما تبقى من جثامين الرهائن ستبدأ إسرائيل مناقشة مسائل مختلفة تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة

