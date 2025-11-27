القناة 12 الإسرائيلية: بموجب العرض الإسرائيلي يمكن لعناصر حماس أن يعودوا لاحقا إلى غزة شرط إعلان تسليم سلاحهم وعدم العودة لأي "نشاط إرهابي"

