أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: بموجب العرض الإسرائيلي يمكن لعناصر حماس أن يعودوا لاحقا إلى غزة شرط إعلان تسليم سلاحهم وعدم العودة لأي "نشاط إرهابي"

Lebanon 24
27-11-2025 | 00:17
