القناة 12 الإسرائيلية: حتى الآن لم يوافق مقاتلو حماس على العرض الإسرائيلي ولا يُعرف ما إذا كانت قيادة الحركة قادرة على التواصل معهم
القناة 12 الإسرائيلية: بموجب العرض الإسرائيلي يمكن لعناصر حماس أن يعودوا لاحقا إلى غزة شرط إعلان تسليم سلاحهم وعدم العودة لأي "نشاط إرهابي"
القناة 12 الإسرائيلية: بموجب العرض الإسرائيلي يمكن لعناصر حماس أن يعودوا لاحقا إلى غزة شرط إعلان تسليم سلاحهم وعدم العودة لأي "نشاط إرهابي"
ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة وسأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة
ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة وسأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
القناة 12 الإسرائيلية عن رئاسة الوزراء: لم نتعهد للإدارة الأميركية بالإفراج عن مقاتلي حماس العالقين في رفح
القناة 12 الإسرائيلية عن رئاسة الوزراء: لم نتعهد للإدارة الأميركية بالإفراج عن مقاتلي حماس العالقين في رفح
تركيا تندّد بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
تركيا تندّد بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
يسرائيل هيوم عن مصادر: الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الاول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله
يسرائيل هيوم عن مصادر: الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الاول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله
الدفاع الروسية: دمرنا 118 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
الدفاع الروسية: دمرنا 118 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية الواسعة لليوم الثاني على مدن الضفة الغربية مع تسجيل اعتقالات وفرض حظر للتجوال (سكاي نيوز عربية)
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية الواسعة لليوم الثاني على مدن الضفة الغربية مع تسجيل اعتقالات وفرض حظر للتجوال (سكاي نيوز عربية)
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
