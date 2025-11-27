Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية: حتى الآن لم يوافق مقاتلو حماس على العرض الإسرائيلي ولا يُعرف ما إذا كانت قيادة الحركة قادرة على التواصل معهم

27-11-2025 | 00:17
