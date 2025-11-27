Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن نحو نصف عناصر حماس داخل الأنفاق قُتلوا خلال العمليات الأخيرة

Lebanon 24
27-11-2025 | 00:18
