21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن نحو نصف عناصر حماس داخل الأنفاق قُتلوا خلال العمليات الأخيرة
Lebanon 24
27-11-2025
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: تقديرات للجيش بالقضاء على عدد من مسلحي حماس خلال اشتباكات أو في عمليات تدمير الأنفاق في رفح
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: تقديرات للجيش بالقضاء على عدد من مسلحي حماس خلال اشتباكات أو في عمليات تدمير الأنفاق في رفح
27/11/2025 08:46:30
27/11/2025 08:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: فقدان الاتصال بين مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: فقدان الاتصال بين مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح
27/11/2025 08:46:30
27/11/2025 08:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن حماس ستسلم رفات رهينتين خلال الفترة المقبلة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن حماس ستسلم رفات رهينتين خلال الفترة المقبلة
27/11/2025 08:46:30
27/11/2025 08:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
27/11/2025 08:46:30
27/11/2025 08:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تركيا تندّد بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
Lebanon 24
تركيا تندّد بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
01:42 | 2025-11-27
27/11/2025 01:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
01:40 | 2025-11-27
27/11/2025 01:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الاول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الاول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله
01:23 | 2025-11-27
27/11/2025 01:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: دمرنا 118 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: دمرنا 118 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
01:22 | 2025-11-27
27/11/2025 01:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية الواسعة لليوم الثاني على مدن الضفة الغربية مع تسجيل اعتقالات وفرض حظر للتجوال (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية الواسعة لليوم الثاني على مدن الضفة الغربية مع تسجيل اعتقالات وفرض حظر للتجوال (سكاي نيوز عربية)
01:19 | 2025-11-27
27/11/2025 01:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:42 | 2025-11-27
تركيا تندّد بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
01:40 | 2025-11-27
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
01:23 | 2025-11-27
يسرائيل هيوم عن مصادر: الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الاول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله
01:22 | 2025-11-27
الدفاع الروسية: دمرنا 118 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
01:19 | 2025-11-27
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية الواسعة لليوم الثاني على مدن الضفة الغربية مع تسجيل اعتقالات وفرض حظر للتجوال (سكاي نيوز عربية)
01:09 | 2025-11-27
سلطات خيرسون الأوكرانية: قتيلان و14 مصابا في قصف روسي استهدف المقاطعة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 08:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 08:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 08:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24