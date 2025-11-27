Advertisement

الراعي لصوت لبنان: الفاتيكان يعرف ظروف لبنان ويعلم انه مهدد بالحرب بين اسرائيل وحزب الله والشعب يعيش ازمة اقتصادية والزيارة ستكون لتشديد رجاء المسيحيين والزيارة تاريخية في المضمون والتوقيت

Lebanon 24
27-11-2025 | 01:50
