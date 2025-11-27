Advertisement

صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة: بحلول موعد 31 كانون الأول إن لم تقم الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله فستتحمل مسؤولية ذلك

Lebanon 24
27-11-2025 | 02:05
صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تحدد تاريخ 31 كانون الأول موعدا نهائيا للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
27/11/2025 11:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الاول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
27/11/2025 11:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من الجنوب
lebanon 24
27/11/2025 11:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألمانية: يجب دعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
27/11/2025 11:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
