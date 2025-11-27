Advertisement

أخبار عاجلة

"التحكم المروري": نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

Lebanon 24
27-11-2025 | 03:23
