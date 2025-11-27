Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير خارجية روسيا: سنتخذ إجراءات عسكرية إذا شكل نشر الصواريخ الأميركية متوسطة المدى بأي مكان تهديدا لنا

Lebanon 24
27-11-2025 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: قدمنا مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا وضغطنا من أجل منحهم صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
27/11/2025 14:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للعربية: إذا اتخذ لبنان خطوات لنزع سلاح حزب الله سنتخذ إجراءات مماثلة
lebanon 24
27/11/2025 14:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: استهداف عمق روسيا بصواريخ بعيدة المدى تصعيد سيواجه برد قاس وصادم جدا
lebanon 24
27/11/2025 14:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: تسليمنا صواريخ بعيدة المدى سيشكل ضغطا حقيقيا على روسيا
lebanon 24
27/11/2025 14:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:29 | 2025-11-27
07:28 | 2025-11-27
07:27 | 2025-11-27
07:23 | 2025-11-27
07:22 | 2025-11-27
07:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24