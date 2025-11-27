Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي يؤكد رفض بلاده لأي تحركات تقوض استقرار سوريا

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي توجه إلى مدينة بورتسودان لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين
lebanon 24
27/11/2025 14:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
27/11/2025 14:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أكد لنظيره السوداني خلال اتصال هاتفي موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه ورفضها لمحاولات تقسيم البلاد
lebanon 24
27/11/2025 14:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ونظيره الروسي أكدا خلال اتصال هاتفي ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها ورفض أي كيانات موازية
lebanon 24
27/11/2025 14:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:29 | 2025-11-27
07:28 | 2025-11-27
07:27 | 2025-11-27
07:23 | 2025-11-27
07:22 | 2025-11-27
07:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24