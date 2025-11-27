24
القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: 50% فقط من المصالح التجارية في المدينة عادت إلى العمل
Lebanon 24
27-11-2025
|
04:08
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لا توجد صفقة مع حماس بشأن إعادة الجندي جثمان غولدين
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لا توجد صفقة مع حماس بشأن إعادة الجندي جثمان غولدين
27/11/2025 14:30:17
27/11/2025 14:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني رفيع: عملية الاغتيال نجحت
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني رفيع: عملية الاغتيال نجحت
27/11/2025 14:30:17
27/11/2025 14:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تحذر من أن تسريع تطبيق خطة ترامب قد يمس بالمصالح الأمنية لإسرائيل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تحذر من أن تسريع تطبيق خطة ترامب قد يمس بالمصالح الأمنية لإسرائيل
27/11/2025 14:30:17
27/11/2025 14:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الشاباك سيقدم موقفا أمام الكابينت اليوم بشأن الإفراج عن أسرى المؤبدات
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الشاباك سيقدم موقفا أمام الكابينت اليوم بشأن الإفراج عن أسرى المؤبدات
27/11/2025 14:30:17
27/11/2025 14:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف المحمودية والجرمق والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف المحمودية والجرمق والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان
07:29 | 2025-11-27
27/11/2025 07:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر: نطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال لا يلتزم (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر: نطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال لا يلتزم (الجزيرة)
07:28 | 2025-11-27
27/11/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر: سنواصل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر: سنواصل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية (الجزيرة)
07:27 | 2025-11-27
27/11/2025 07:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني
07:23 | 2025-11-27
27/11/2025 07:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الغارات على لبنان أول ضربة كبيرة منذ اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الغارات على لبنان أول ضربة كبيرة منذ اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي
07:22 | 2025-11-27
27/11/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
07:29 | 2025-11-27
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف المحمودية والجرمق والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان
07:28 | 2025-11-27
وزير العمل محمد حيدر: نطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال لا يلتزم (الجزيرة)
07:27 | 2025-11-27
وزير العمل محمد حيدر: سنواصل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية (الجزيرة)
07:23 | 2025-11-27
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني
07:22 | 2025-11-27
هيئة البث الإسرائيلية: الغارات على لبنان أول ضربة كبيرة منذ اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي
07:20 | 2025-11-27
"لبنان 24": تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 14:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 14:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 14:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
