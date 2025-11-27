Advertisement

أخبار عاجلة

وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
lebanon 24
27/11/2025 14:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
lebanon 24
27/11/2025 14:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يتوجه في هذه الأثناء من مطار أنقرة إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك كمحطته الأولى في زيارته إلى تركيا (الميادين)
lebanon 24
27/11/2025 14:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي فرح تواكب البابا لاوون الرابع عشر
lebanon 24
27/11/2025 14:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:29 | 2025-11-27
07:28 | 2025-11-27
07:27 | 2025-11-27
07:23 | 2025-11-27
07:22 | 2025-11-27
07:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24