أخبار عاجلة

النائب فريد الخازن بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا: بحثنا في المساعي والاتصالات التي يقوم بها الرئيس والتي تهدف إلى تجنيب لبنان أي تصعيد أو حرب مقبلة وأؤكّد دعمي له لأن المرحلة تتطلب حزماً

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:06
