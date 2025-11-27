Advertisement

أخبار عاجلة

الخازن: من الواضح أن الرئيس عون يحمل بكل حزم كل المواقف المتعلقة بحصر السلاح وحصرية قرار السلم والحرب بيد الحكومة والحرص على سيادة واستقلال لبنان

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:06
