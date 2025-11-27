24
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
13
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قوات الاحتلال تعتقل صحفيا ومصورا في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
27-11-2025
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجزيرة: قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية واعتقلت فلسطينيا
Lebanon 24
الجزيرة: قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية واعتقلت فلسطينيا
27/11/2025 17:00:25
27/11/2025 17:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية (الجزيرة)
27/11/2025 17:00:25
27/11/2025 17:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
27/11/2025 17:00:25
27/11/2025 17:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
27/11/2025 17:00:25
27/11/2025 17:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق بمبنى سكني إلى 75
Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق بمبنى سكني إلى 75
09:53 | 2025-11-27
27/11/2025 09:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة العديسة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة العديسة
09:42 | 2025-11-27
27/11/2025 09:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير FBI: دهمنا منزل مطلق النار في ولاية واشنطن ونفذنا أوامر تفتيش وصادرنا أجهزة إلكترونية
Lebanon 24
مدير FBI: دهمنا منزل مطلق النار في ولاية واشنطن ونفذنا أوامر تفتيش وصادرنا أجهزة إلكترونية
09:40 | 2025-11-27
27/11/2025 09:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي للـLBCI: قداسة البابا سيتحدث عن ميزة التعددية الدينية والثقافية في لبنان وعتب البابا ليس على الكنيسة بل على الدولة خاصة وأن الكنيسة تحافظ على التعددية ولذلك هي موجودة في كل المناطق
Lebanon 24
البطريرك الراعي للـLBCI: قداسة البابا سيتحدث عن ميزة التعددية الدينية والثقافية في لبنان وعتب البابا ليس على الكنيسة بل على الدولة خاصة وأن الكنيسة تحافظ على التعددية ولذلك هي موجودة في كل المناطق
09:23 | 2025-11-27
27/11/2025 09:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كبير مساعدي الرئيس الأوكراني: العمل بين الوفدين الأوكراني والأميركي على خطة السلام سيُستأنف نهاية هذا الأسبوع
Lebanon 24
كبير مساعدي الرئيس الأوكراني: العمل بين الوفدين الأوكراني والأميركي على خطة السلام سيُستأنف نهاية هذا الأسبوع
09:20 | 2025-11-27
27/11/2025 09:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
13:00 | 2025-11-26
26/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:53 | 2025-11-27
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق بمبنى سكني إلى 75
09:42 | 2025-11-27
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة العديسة
09:40 | 2025-11-27
مدير FBI: دهمنا منزل مطلق النار في ولاية واشنطن ونفذنا أوامر تفتيش وصادرنا أجهزة إلكترونية
09:23 | 2025-11-27
البطريرك الراعي للـLBCI: قداسة البابا سيتحدث عن ميزة التعددية الدينية والثقافية في لبنان وعتب البابا ليس على الكنيسة بل على الدولة خاصة وأن الكنيسة تحافظ على التعددية ولذلك هي موجودة في كل المناطق
09:20 | 2025-11-27
كبير مساعدي الرئيس الأوكراني: العمل بين الوفدين الأوكراني والأميركي على خطة السلام سيُستأنف نهاية هذا الأسبوع
09:18 | 2025-11-27
البطريرك الراعي للـLBCI: في تركيا عدد كبير من الكنائس وسيَدعو البابا لاون إلى وحدة الإيمان ووحدة الكنائس
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 17:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 17:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 17:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24