أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأوكراني: نتوقع جولة محادثات قريبة مع الجانب الأميركي لبحث خطة السلام

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:38
مواضيع ذات صلة
كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات جنيف: أحرزنا تقدما في محادثات اليوم مع الجانب الأميركي
lebanon 24
27/11/2025 17:00:47
وكالة الصحافة الفرنسية: وزير الخارجية الأميركي يصل جنيف للمشاركة في المحادثات بشأن خطة السلام في أوكرانيا
lebanon 24
27/11/2025 17:00:47
رويترز: مسؤولون أميركيون وأوكرانيون يناقشون احتمال قيام زيلينسكي بزيارة إلى واشنطن لبحث خطة السلام هذا الأسبوع
lebanon 24
27/11/2025 17:00:47
كبير مساعدي الرئيس الأوكراني: العمل بين الوفدين الأوكراني والأميركي على خطة السلام سيُستأنف نهاية هذا الأسبوع
lebanon 24
27/11/2025 17:00:47
lebanon 24
09:53 | 2025-11-27
lebanon 24
09:42 | 2025-11-27
lebanon 24
09:40 | 2025-11-27
lebanon 24
09:23 | 2025-11-27
lebanon 24
09:20 | 2025-11-27
09:53 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:40 | 2025-11-27
09:23 | 2025-11-27
09:20 | 2025-11-27
09:18 | 2025-11-27
