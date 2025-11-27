Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": العدو الاسرائيلي أطلق النار من موقعه المستحدث في تلة الحمامص على منطقة سردا جنوب بلدة الخيام

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في الحمامص
lebanon 24
27/11/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يُطلق النار من موقع الرادار باتّجاه أطراف بلدة شبعا
lebanon 24
27/11/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير للعدو الإسرائيلي في تلة حمامص المحتلة عند اطراف مدينة الخيام
lebanon 24
27/11/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط من مركز الجيش الإسرائيلي المستحدث على تلة حمامص بالأسلحة الرشاشة باتجاه الخيام
lebanon 24
27/11/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:53 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:40 | 2025-11-27
09:23 | 2025-11-27
09:20 | 2025-11-27
09:18 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24