Advertisement

أخبار عاجلة

أطباء بلا حدود: رصدنا مقتل واحتجاز عدد كبير من المدنيين في الفاشر قبل 26 تشرين الأول

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطباء بلا حدود: رصدنا انتهاكات وأعمال قتل جماعي في الفاشر بالسودان
lebanon 24
27/11/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: أكثر من 5 آلاف نازح من الفاشر وصلوا إلى طويلة خلال أسبوع واحد فقط
lebanon 24
27/11/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
دوجاريك: المنظمة الدولية للهجرة تقدر أن 62 ألف شخص تم تهجيرهم من الفاشر ومحيطها بين 26 و29 تشرين الأول
lebanon 24
27/11/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجرة الدولية: 100 ألف نازح من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ نهاية تشرين الأول
lebanon 24
27/11/2025 17:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:53 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:40 | 2025-11-27
09:23 | 2025-11-27
09:20 | 2025-11-27
09:18 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24