مرقص: مجلس الوزراء استمع إلى عرض وزيرة البيئة بشأن المسح البيئي والتوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت وتمّ تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة في هذا الخصوص

