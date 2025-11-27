Advertisement

قناة آي 24 الإسرائيلية: الإسرائيليون الذين تسللوا للأراضي السورية قبل ساعات هم مستوطنون يحاولون تأسيس مستوطنة جديدة في سوريا

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:24
